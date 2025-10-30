Secretaria de Saúde abre licitação para medicamentos à base de canabidiol

Secretaria de Saúde do DF abre licitação para a compra de medicamentos à base de canabidiol - (crédito: Reprodução SES-DF)

Por Ana Carolina Alli

O aviso de abertura dessa modalidade de licitação para compra de medicamentos à base de canabidiol foi publicado nesta quinta-feira (30), pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), no do Diário Oficial do DF. O medicamento é usado para tratamento de casos específicos da epilepsia. Empresas interessadas já podem enviar as propostas.

O valor estimado é de R$ 2.324.483,00 para a compra do produto, que deve seguir algumas especificações, como ser solução oral, de 50 e 200 mg/ml, com seringa dosadora ou solução em frasco conta-gotas. A abertura das propostas começa em 11 de novembro, às 8h30, no site compras.gov.br.

A compra desses medicamentos à base de canabidiol vai atender um público específico com o objetivo de manter o abastecimento regular da SES-DF, de forma ininterrupta, bem como garantir a assistência aos usuários do SUS. Os medicamentos serão destinados a pacientes com casos em que há evidência científica de eficácia da substância. São eles: epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet), Síndrome de Lennox-Gastaut e epilepsia associada a Esclerose tuberosa.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado