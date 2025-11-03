Novembro Azul: Sesc-DF promove prevenção ao câncer de próstata

A campanha Novembro Azul, leva serviços médicos gratuitos à população, com destaque para o diagnóstico precoce da doença. - (crédito: Reprodução)

Por Ana Carolina Alli* Durante o mês de novembro, o Sesc-DF realiza uma importante ação de conscientização e prevenção ao câncer de próstata, com foco na saúde do homem. A campanha Novembro Azul leva serviços médicos gratuitos à população, com destaque para o diagnóstico precoce da doença, realizada por meio das Unidades Móveis, para prevenir uma das principais causas de morte entre homens no Brasil.

A ação ocorre na Praça do Relógio, em Taguatinga Centro, e está disponível até 27 de novembro, das 9h às 15h30. As senhas para os atendimentos serão distribuídas, todos os dias, a partir das 8h e, para as palestras, às 8h30. A expectativa da ação é de atender 100 homens por dia, distribuídos em todos os serviços.



O câncer de próstata é um tumor que afeta a glândula localizada abaixo da bexiga, pode ser tratado com maior eficácia quando diagnosticado no início. Porém, muitos homens ainda evitam procurar ajuda médica devido a preconceitos ou falta de informações.

Para combater esse cenário, as Unidades Móveis do Sesc-DF oferecem uma série de serviços gratuitos voltados para a saúde masculina, incluindo consultas médicas, exames de PSA (indicativo do câncer de próstata), consultas oftalmológicas e odontológicas, além de rodas de conversa e orientações sobre saúde.

Nas segundas-feiras da campanha, a ação será voltada aos homens em situação de rua.

Para o gerente de Unidades Móveis do Sesc-DF, André Abreu, a ação é uma oportunidade para que os homens cuidem da saúde de forma prática e sem custos. "O Sesc-DF, por meio das Unidades Móveis, está levando até os homens de todas as localidades do DF a oportunidade de se cuidar, com um atendimento acolhedor e especializado, garantindo que todos tenham acesso à informação e ao diagnóstico precoce, que é fundamental para a prevenção do câncer de próstata.", destaca o gerente.

O atendimento nas Unidades Móveis é gratuito, e os serviços disponíveis incluem:

- Consultas Urológicas

- Consultas Médicas

- Consultas de Enfermagem

- Teste do PSA

- Consultas Oftalmológicas

- Consultas Odontológicas

- Roda de Conversa e Educação em Saúde sobre temas relacionados à saúde física, bucal e nutricional. Todos os dias ás 8:30h

Serviço:

Campanha Novembro Azul Sesc-DF

Data: 03 a 27/11

Horário: 9h às 15h30

Local: Praça do Relógio – Taguatinga Centro

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti