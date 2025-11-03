Carro colide com árvore e deixa duas pessoas feridas - (crédito: Reprodução Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF)

Por Ana Carolina Alli* O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de colisão entre um carro e uma árvore, às 12h40 desta segunda-feira (03/11/2025). Duas viaturas foram empenhadas neste atendimento. O acidente aconteceu na curva para a EPGU, final do Eixão, sentido Zoológico, no Plano Piloto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No local, as equipes encontraram um veículo Renaut Logan, de cor bege, colidido com uma árvore. Imediatamente, os socorristas iniciaram os procedimentos para vítimas de trauma. A motorista e a passageira, uma criança, apresentavam escoriações leves, encontravam-se conscientes e orientadas. Foram estabilizadas e, em seguida, transportadas para hospital de referência. O local ficou sob os cuidados da PMDF. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.