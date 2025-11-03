Carro colide com árvore e deixa duas pessoas feridas

Por Ana Carolina Alli* O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de colisão entre um carro e uma árvore, às 12h40 desta segunda-feira (03/11/2025). Duas viaturas foram empenhadas neste atendimento. O acidente aconteceu na curva para a EPGU, final do Eixão, sentido Zoológico, no Plano Piloto.
No local, as equipes encontraram um veículo Renaut Logan, de cor bege, colidido com uma árvore. Imediatamente, os socorristas iniciaram os procedimentos para vítimas de trauma. A motorista e a passageira, uma criança, apresentavam escoriações leves, encontravam-se conscientes e orientadas. Foram estabilizadas e, em seguida, transportadas para hospital de referência. O local ficou sob os cuidados da PMDF. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
