Amiga pode revelar detalhes sobre morte de menina de 13 anos

A Polícia Civil trata como ponto-chave o depoimento de uma das amigas de Allany Fernanda, 13 anos, para elucidar o assassinato da adolescente. Allany foi morta com um tiro na cabeça dentro de uma kitnet, na Quadra 92 do Sol Nascente. O suspeito, Carlos Eduardo Pessoa, 20, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia nesta terça-feira (4/11).

O crime ocorreu por volta das 5h20 dessa segunda-feira (3/11). O próprio suspeito acionou a PM. Aos militares, contou uma versão “insustentável”, de acordo com a polícia. Alegou que um rival teria entrado na kitnet dele com a intenção de matá-lo, mas que o tiro teria acertado a menina por engano.

Mas laudos iniciais apontam para marcas de mordidas dadas pela vítima no peito e no braço de Carlos, fatos esses que corroboram para os relatos escutados pelos policiais no local do crime: “Houve luta”. Em entrevista concedida ao Correio nesta segunda, Ivani Oliveira, 42, mãe de Allany, contou que a filha ligou para ela por videochamada, afirmando que estava na casa de um amiga.

Fontes policiais afirmam que, no momento do vídeo, Allany já estava na kitnet de propriedade de Carlos junto à amiga. Nos próximos dias, a polícia deve colher depoimentos de testemunhas, incluindo da menor. “Estamos apurando o grau de envolvimento entre o autor e a vítima, e que tipo de relação era essa. Não sabemos se ela foi por livre espontânea vontade à kitnet ou se foi levada à força. Aguardamos os resultados periciais e ouviremos as testemunhas”, explicou a delegada Mariana Almeida, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam 2).

Em audiência de custódia, a Justiça considerou as acusações e decretou a prisão preventiva de Carlos. Ele, que acumula passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação e lesão corporal, deve ser transferido ao Complexo Penitenciário da Papuda esta semana. Outras informações ainda em apuração levam a crer que ele tem vínculo com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

