Morre menina de 13 anos baleada na cabeça no DF

Morreu, no começo da madrugada desta terça-feira (4/11), a adolescente baleada na cabeça no Sol Nascente. Allany Fernanda tinha 13 anos e estava internada em estado grave no Hospital de Base. A informação foi confirmada pela família ao Correio.

Allany foi vítima de feminicídio na manhã dessa segunda-feira (3/11). A menina estava na casa de um rapaz identificado como Carlos Eduardo Pessoa Tavares, 20, — preso em flagrante pela Polícia Militar — na Quadra 92 do Sol Nascente. Às 5h20, ela foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça, conforme consta no boletim de ocorrência.

Acionada, a PM foi chamada e prendeu Carlos em flagrante. O Correio apurou que, na delegacia, Carlos atribuiu a culpa do disparo a um rival. Disse que uma pessoa teria entrado na kitnet com a intenção de matá-lo, mas que o tiro teria acertado a menina por engano.

A versão é investigada, mas perdeu força após a constatação de duas marcas de mordida no corpo do suspeito. A Polícia Civil do DF pediu perícia para verificar se as marcas correspondem à arcada dentária da vítima.

Pistas

A mãe da vítima, Ivani Oliveira, 42 anos, contou à reportagem ter visitado a filha no Hospital Regional de Ceilândia e notado marcas de estrangulamento no pescoço de Allany, o que corrobora para a hipótese de uma briga entre os dois.

Ivani não entende como a filha chegou ao endereço do Sol Nascente. Na sexta-feira, Ivani a buscou para ficar com ela durante o fim de semana em Águas Lindas. No sábado, a adolescente disse que precisava voltar para cuidar da avó, no Setor O. “Deixei ela no ponto de ônibus. Quando ela chegou ao Setor O, me ligou e disse ter chegado bem.”

No início da noite, ela ligou de novo para a mãe, em videochamada. Dessa vez, da casa de uma amiga, em Ceilândia Norte. “Achei que ela dormiria na casa da avó, mas só descobri depois que não dormiu lá”, detalhou Ivani.

Allany chegou a ser transferida na noite desta segunda ao Hospital de Base, mas não resistiu. A PCDF segue com as investigações.

