GDF define calendário de pagamento do IPTU e da TLP; confira

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 20. Nos casos em que a soma do IPTU e da TLP seja inferior a R$ 40, o pagamento deverá ser feito em cota única - (crédito: Divulgação/Seec-DF)

Foram publicadas as datas de vencimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) de 2026. O documento, assinado pelo secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho, está disponível no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (5/11).



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A primeira parcela — ou a cota única — vence em 11 de maio. Já a última, conforme o algarismo final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF), será em 19 de outubro. Os tributos poderão ser pagos em até seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, que englobam tanto o IPTU quanto a TLP.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 20. Nos casos em que a soma do IPTU e da TLP seja inferior a R$ 40, o pagamento deverá ser feito em cota única. Hoje, o GDF conta com cerca de 1,2 milhão de imóveis registrados em sua base de dados.

As alíquotas permanecem inalteradas: 0,3% para imóveis residenciais edificados, 1% para comerciais edificados e 3% para terrenos não edificados. No entanto, o governo encaminhou à Câmara Legislativa uma proposta de reajuste de 5,10%.

Marcel Silva, coordenador de Tributos Diretos da Secretaria de Economia (Seec-DF), ressalta que a atualização segue o que determina a legislação vigente. “É um ato de responsabilidade fiscal junto à população, já que todo esse valor é revertido em produtos e serviços para a sociedade”, afirmou.

Os contribuintes poderão apresentar impugnação contra o lançamento dos tributos no prazo de 30 dias, contados a partir da publicação do edital. O procedimento deve ser feito pelo endereço eletrônico informado pela Secretaria de Economia.

Nos casos em que a reclamação tiver como objeto a base de cálculo, o pedido deve ser acompanhado de laudo de avaliação assinado por profissional habilitado nos conselhos regionais de Engenharia e Agronomia (Crea) ou de Arquitetura e Urbanismo (CAU).