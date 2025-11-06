Urologista do HRAN destaca importância dos hábitos saudáveis na saúde masculina

Chefe da Unidade de Urologia do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Paulo de Assis ressalta a importância de os homens procurarem os médicos e ter bons hábitos - (crédito: Vitória Torres/CB/D.A Press)

O chefe da Unidade de Urologia do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Dr. Paulo de Assis, ressaltou, no início do evento CB.Debate Novembro Azul: a saúde do homem em foco, nesta quinta-feira (6/11), a importância de ampliar a conscientização sobre o autocuidado e o diagnóstico precoce. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

Segundo ele, o mês de novembro é uma oportunidade de falar não apenas sobre doenças exclusivas dos homens, mas também sobre a necessidade de manter hábitos saudáveis.

“No Novembro Azul, estamos bastante interessados em falar das doenças masculinas, mas o cuidado que o homem deve ter com a própria vida é muito importante. Alimentação correta, atividade física regular, sono adequado e evitar telas antes de dormir fazem parte da saúde global”, afirmou.

O médico destacou ainda que manter o corpo saudável influencia diretamente a resposta a tratamentos. “Mesmo que o paciente tenha um diagnóstico de doença maligna, é fundamental que ele tenha boa saúde para enfrentar o tratamento com qualidade de vida e melhores resultados”.

Para ele, o perfil ativo dos brasilienses contribui para esse cenário. “A gente vê uma população que pratica atividades ao ar livre e se cuida. Isso é fundamental na saúde masculina”, observou.

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce.



