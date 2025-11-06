Novembro Azul vai além da prevenção do câncer de próstata, diz urologista

A campanha Novembro Azul vai além da prevenção do câncer de próstata. O alerta foi feito pelo urologista Carlos Watanabe, especialista em cirurgia robótica e uro-oncologia, durante o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, realizado no auditório do Correio Braziliense, nesta quinta-feira (6/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Saúde masculina e prevenção ao câncer de próstata em debate; assista ao vivo



Segundo o médico, o mês de novembro deve ser aproveitado para reforçar o cuidado integral com a saúde masculina, e não apenas para discutir a próstata. “O urologista costuma ser o primeiro médico com quem o homem se sente à vontade para conversar sobre saúde. Muitas vezes, encaminhamos o paciente para outros profissionais que podem ajudar nesse cuidado também”, afirmou.

Watanabe destacou que, apesar de avanços, ainda há resistência entre os homens em procurar atendimento médico. “Existe muito preconceito e piada sobre o exame de toque. O medo ainda é um dos principais obstáculos”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para o especialista, a melhor forma de vencer essa barreira é com informação acessível e sem alarmismo. “Quanto mais informação de qualidade o homem recebe, mais coragem ele tem de cuidar da própria saúde”, concluiu.

CB Debate

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

Assista ao debate ao vivo:







