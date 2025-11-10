Orçamento do DF para 2026 será 12,46% maior em relação ao deste ano

Manuela Sá*

Nesta segunda-feira (10/11), o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu o deputado distrital Eduardo Pedrosa, presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do DF. Às jornalistas Denise Rothenburg e Sibele Negromonte, Pedrosa falou sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026. Disse que o projeto será votado em dezembro, e que o valor do ano que vem será de R$ 74 bilhões, um crescimento de 12,46% em relação a este ano.

De acordo com Pedrosa, o governo priorizou, a área de segurança pública, que deve ter um aumento de 34% com relação a 2025. “É uma demanda da sociedade. Escutamos as pessoas falarem sobre a necessidade de ter profissionais bem-remunerados e com estrutura de trabalho. Ter mais profissionais também é essencial. De muitos anos para cá, a quantidade de pessoas que está entrando não supre a quantidade dos que estão saindo. Então, é uma defasagem de pessoal na segurança pública que precisa ser vencida”, afirmou.

Pedrosa explicou que os recursos para a saúde e educação podem ficar estáveis. “Com relação ao investimento local, a gente nota que não houve um aumento no orçamento de educação e saúde como houve para a área de segurança pública. Por isso, temos feito vários debates para que possamos votar uma peça que vá atender aos anseios da população. É nosso objetivo ter saúde financeira para executar outros projetos”, disse.

Também foram discutidos os recursos para finalizar as obras no Distrito Federal. Segundo o deputado, essa é uma prioridade do governo. “Temos trabalhado para aprovar uma peça orçamentária que garanta esses recursos para o ano que vem. Neste ano, estamos com um projeto, na Câmara, que vai ser votado esta semana, para a Novacap receber um saldo na faixa de R$ 180 milhões referente ao remanejamento do orçamento local para custear parte das despesas dessas obras”, falou.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

