Obras da Piscina com Ondas, no Parque da Cidade, avançam

Com valor que supera os R$ 18 milhões em investimentos, as obras da Piscina com Ondas, do Parque da Cidade, desativada há 28 anos, avançam. O clássico local de Brasília será revitalizado e também ganhará novos atrativos. A atual etapa da reforma concentra-se na instalação de máquinas que vão permitir o bombeamento e a filtragem da água.

Além da piscina, a grande estrela das obras, também estão previstos a adição de um rio lento, piscina infantil com brinquedos e uma área de convivência. Esta ordem de serviço foi assinada em novembro de 2024. No momento, ocorre a montagem da casa de máquinas do rio lento, além da recomposição do piso e reboco da casa de bombas da piscina principal, e a instalação do sistema hidráulico dos banheiros. A piscina principal e o rio lento terão volumes de 1.736 metros cúbicos e 900 metros cúbicos, respectivamente, com diferentes níveis de profundidade para atender a todos os públicos.

Uma das etapas da reforma consiste na revitalização da Piscina com Ondas, fechada há 28 anos (foto: Reprodução: Agência Brasília)

Outras etapas se concentram na conclusão dos projetos executivos e do canteiros de obras, demolição em geral, locação e escavação da área do rio lento e casas de máquinas correspondentes, além da escavação das instalações hidrossanitárias dos banheiros e vestiários, e a recuperação estrutural da antiga piscina. Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), as obras têm previsão de entrega para o final de 2026.