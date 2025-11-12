InícioCidades DF
Crime

Caseiro assassinado no Gama foi vítima de latrocínio, diz polícia

Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira (12/11), inclusive, o homem suspeito de matar Rosevelto Ludovico com um tiro de espingarda calibre .12 no rosto. Crime ocorreu em 20 de outubro, na Estância Cury, Ponte Alta Norte do Gama

Vítima dormia no sofá da sala e acordou com as portas da casa sendo arrombadas. Ela foi executada com um tiro no rosto - (crédito: Fotos: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)
A Polícia Civil (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (12/11), duas pessoas envolvidas no assassinato do caseiro Rosevelto Ludovico Lopes, 51 anos, executado com um tiro no rosto dentro de casa, na Estância Cury, Ponte Alta Norte do Gama. O crime ocorreu em 20 de outubro.

Nesta manhã, agentes da 20ª Delegacia de Polícia (Gama) cumpriram dois mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem e uma mulher. De acordo com a polícia, o caso é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), diferentemente do que suspeitavam os moradores da região, que acreditavam que o caseiro teria sido morto por desavenças antigas.

O homem preso é apontado pela polícia como o responsável por efetuar o disparo com uma espingarda, calibre .12, contra a vítima. Os criminosos arrombaram a porta e executaram Rosevelto na sala. Uma televisão foi levada.

A operação contou com o apoio operacional da Divisão de Operações Especiais (DOE).

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/11/2025 16:38
