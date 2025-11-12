Caseiro assassinado no Gama foi vítima de latrocínio, diz polícia

Vítima dormia no sofá da sala e acordou com as portas da casa sendo arrombadas. Ela foi executada com um tiro no rosto - (crédito: Fotos: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (12/11), duas pessoas envolvidas no assassinato do caseiro Rosevelto Ludovico Lopes, 51 anos, executado com um tiro no rosto dentro de casa, na Estância Cury, Ponte Alta Norte do Gama. O crime ocorreu em 20 de outubro.

Nesta manhã, agentes da 20ª Delegacia de Polícia (Gama) cumpriram dois mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem e uma mulher. De acordo com a polícia, o caso é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), diferentemente do que suspeitavam os moradores da região, que acreditavam que o caseiro teria sido morto por desavenças antigas.

O homem preso é apontado pela polícia como o responsável por efetuar o disparo com uma espingarda, calibre .12, contra a vítima. Os criminosos arrombaram a porta e executaram Rosevelto na sala. Uma televisão foi levada.

A operação contou com o apoio operacional da Divisão de Operações Especiais (DOE).

