Motorista bêbado atropela pai e filho; homem morre tentando salvar adolescente

O motorista que matou um homem e deixou um adolescente ferido após serem atropelados pilotava um Corsa branco, embriagado, e fugiu sem prestar socorro. - (crédito: Divulgação)

O homem de 44 anos atropelado na DF-130, no Paranoá, morreu ao tentar salvar o filho de 13 anos. O motorista de um Corsa branco, embriagado, fugiu sem prestar socorro. Ele foi preso horas depois após um caminhoneiro testemunhar o acidente e acionar a Polícia Militar do Goiás (PMGO).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O grave acidente ocorreu na noite dessa terça-feira (11/11) e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) para atendimento. Os bombeiros encontraram o homem já em parada cardiorrespiratória e o adolescente ferido. Após tentativas de reanimação, o homem não resistiu.

Fontes policiais detalharam ao Correio a dinâmica do acidente. O motorista teria tentado ultrapassar um caminhão nas proximidades do Café sem Troco. Pai e filho caminhavam no acostamento. Na ultrapassagem, o condutor atingiu as vítimas e o pai, no instante do impacto, empurrou o filho para salvá-lo.

O motorista fugiu sem prestar socorro, mas deixou parte do parachoque para trás, contribuindo para a identificação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Prisão

Testemunha do fato, o caminhoneiro contou aos policiais que seguiu viagem rumo a Formosa (GO) e, na pista, avistou um corsa branco e o reconheceu como sendo o mesmo envolvido no atropelamento. O veículo também estava sem a parte do parachoque.

O caminhoneiro seguiu o motorista até um posto de gasolina da região e acionou os policiais de Goiás. O homem foi preso em flagrante e conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).