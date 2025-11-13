DF recebe evento e premiação para resistência da cultura afro-brasiliense

Com rodas de samba, capoeira, balé afro, além de barracas de gastronomia e artesanato, a 1ª edição do Prêmio Resistência da Cultura Afro-Brasiliense chega à capital neste sábado (15/11). Com cerimônia gratuita e aberta ao público, o prêmio foi criado para homenagear personalidades de resistência da cultura, espiritualidade e saberes de matriz africana no Distrito Federal, contando com 600 mil votos da comunidade.
O evento ocorre na Chácara Shalom – DF-250, Brasília/DF, das 9h às 22h, com apresentações musicais dos grupos Banda Patacorí e Pagode do Demorô, que o público poderá acompanhar durante a premiação. Serão reconhecidos mais de 50 sacerdotes, ogãs, ekedes, tatas, entre outras lideranças tradicionais, culturais e de culinária e artesanato afro-brasileiro.
"Essa homenagem nasce para eternizar nomes e histórias que não podem mais ser silenciadas ou esquecidas. Somos cultura, espiritualidade, memória e futuro”, afirma o idealizador, Baba Tobi, sobre as expressões locais. No DF, 7 em cada 10 manifestações culturais são de raízes africanas, segundo IPHAN e Observatório da Cultura do DF.
Confira abaixo os vencedores do Prêmio Resistência da Cultura Afro-Brasiliense, criado por Baba Tobi (Rodrigo Penedo):
Sacerdote/Sacerdotisa Revelação Guardião da Cultura:
1.Babalorixá Alan Baloni Ti Ogun (Ilé Ifé Ti Osun)
2.Babalorixá Adalto Ti Osun (Ilé Alaketu Asé Omi Niwá)
Ogan Guardião da Cultura:
1.Alagbe Douglas Ti Ogun
2.Alagbe Elton Ti Logunede
Sacerdote Guardião da Cultura:
1.Babalorixá Aurélio Ti Odé (Ilé Odé Asé Opô Inlé)
2.Babalorixá Jorge Ti Oxóssi (Côrte da Planta Myllejy)
Sacerdotisa Guardiã da Cultura:
1.Iyalorixá Amélia Ti Osun (Ilé Ifé Ti Osun)
2.Iyalorixá Mãe Baiana Ti Oyá (Ilé Asé Oyá Bagan)
Sacerdote/Sacerdotisa do Culto Tradicional Yorùbá:
1.Baba Alayè Ifá Sanya (Ilé Asé Funfun)
2.Iyalorixá Fakoládè Abeni (Ilé Asé Fakoládè)
Ekede Guardiã da Cultura:
1.Ekedhy Kiki Ty Yemonja
2.Ekede Geiza Ti Omolu
Serviço:
1º Prêmio Resistência da Cultura Afro-Brasiliense – Baba Tobi
Data: 15 de novembro de 2025 (sábado)
Horário: 9h às 22h
Local: Chácara Shalom – DF-250, Brasília/DF
Entrada: Gratuita e aberta ao público