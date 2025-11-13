Debate promovido pelo Correio destaca a Consciência Negra

No dia 20 de novembro, será comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituído pela Lei nº 12.519/2011. Nessa data, em 1695, Zumbi dos Palmares foi capturado e morto. A lei busca gerar a reflexão, o reconhecimento e a valorização da contribuição das pessoas negras para a construção cultural, social e econômica do Brasil.
Para discutir o tema, o Correio Braziliense promove o debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, na quarta-feira, dia 19, às 14h, com entrada gratuita.
A iniciativa une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo de mulheres negras da cidade e do país. Durante os painéis, o público será convidado a ouvir histórias inspiradoras, refletir sobre trajetórias de resistência e celebrar a força feminina negra em diferentes áreas da sociedade.
Serviço
- CB.Debate: Histórias de Consciência: mulheres em movimento
- Data: 19 de novembro
- Horário: a partir das 14h
- Local: auditório do Correio Braziliense
- Ingressos: entrada gratuita mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla
