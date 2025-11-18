Morador de Taguatinga leva prêmio de R$ 1 milhão do Nota Legal

O mais novo milionário do DF e ganhador do prêmio principal do programa Nota Legal é um morador de Taguatinga Norte, que participou com um bilhete gerado após uma compra de R$ 145,37 na rede de supermercados Ultrabox. O resultado foi divulgado na tarde desta terça-feira (18/11), durante transmissão ao vivo da Secretaria de Economia.
O segundo prêmio, no valor de R$ 200 mil, vai para um contribuinte do Setor Leste (Via Estrutural). Já o terceiro sorteado, que leva R$ 100 mil, mora no Setor de Mansões Mestre D’Armas, em Planaltina.
Na sequência, os premiados são de diferentes regiões administrativas:
4º prêmio – Taguatinga Sul
5º prêmio – Sobradinho
6º prêmio – Setor Habitacional Taquari (Lago Norte)
7º prêmio – Setor de Habitações Individuais Sul
8º prêmio – Setor de Habitações Individuais Sul
9º prêmio – Ceilândia Norte
10º prêmio – Asa Sul
Confira o sorteio na íntegra:
