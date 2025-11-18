Morador de Taguatinga leva prêmio de R$ 1 milhão do Nota Legal

O resultado foi divulgado na tarde desta terça-feira (18/11), durante transmissão ao vivo da Secretaria de Economia - (crédito: Divulgação/Seec-DF)

O mais novo milionário do DF e ganhador do prêmio principal do programa Nota Legal é um morador de Taguatinga Norte, que participou com um bilhete gerado após uma compra de R$ 145,37 na rede de supermercados Ultrabox. O resultado foi divulgado na tarde desta terça-feira (18/11), durante transmissão ao vivo da Secretaria de Economia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O segundo prêmio, no valor de R$ 200 mil, vai para um contribuinte do Setor Leste (Via Estrutural). Já o terceiro sorteado, que leva R$ 100 mil, mora no Setor de Mansões Mestre D’Armas, em Planaltina.

Na sequência, os premiados são de diferentes regiões administrativas:

4º prêmio – Taguatinga Sul

5º prêmio – Sobradinho

6º prêmio – Setor Habitacional Taquari (Lago Norte)

7º prêmio – Setor de Habitações Individuais Sul

8º prêmio – Setor de Habitações Individuais Sul

9º prêmio – Ceilândia Norte

10º prêmio – Asa Sul

Confira o sorteio na íntegra:

*Matéria em atualização.