Acompanhe o sorteio do Nota Legal; prêmio principal é de R$ 1 milhão

Este ano, o sorteio terá um prêmio inédito de R$ 1 milhão - (crédito: Agência Brasília)

Nesta terça-feira (18/11), às 15h, começa o segundo sorteio do Nota Legal em 2025, com transmissão ao vivo pelo canal da Secretaria de Economia do DF (SEEC-DF) no Youtube. Ao todo, 1,1 milhão de contribuintes estão aptos a participar da premiação, que distribuirá R$ 3,5 milhões em 12,6 mil prêmios. O principal é no valor de R$ 1 milhão.

Os participantes acumulam, juntos, 75,1 milhões de bilhetes, gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril de 2025. Para conferir se está concorrendo e com quantos bilhetes, o consumidor deve acessar o portal do Nota Legal, fazer login com os dados cadastrados e entrar na aba Sorteio.

Só participam os consumidores que cumpriram suas obrigações financeiras com a SEEC-DF entre 18 de agosto e 9 de setembro deste ano. Cada pessoa pode gerar até 200 bilhetes por mês, e cada cupom fiscal equivale a um bilhete eletrônico numerado. A base para o sorteio é o concurso da Loteria Federal realizado na sexta-feira (14/11).

Os ganhadores poderão indicar a conta para recebimento dos valores entre 19 de novembro e 17 de fevereiro de 2026. O pagamento será feito por ordem de indicação, dividido em três lotes — janeiro, março e abril do ano que vem.

Prêmios

1 prêmio de R$ 1.000.000

2 prêmios de R$ 200.000

3 prêmios de R$ 100.000

4 prêmios de R$ 50.000

10 prêmios de R$ 10.000

30 prêmios de R$ 5.000

50 prêmios de R$ 1.000

500 prêmios de R$ 200

12.000 prêmios de R$ 100