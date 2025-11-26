Seminário da Marcha das mulheres negras discute feminismo e raça

Por Lara Costa—A Marcha das mulheres negras realizou, na manhã dessa quarta-feira (26/11), o seminário Por um Feminismo Afro-Latino-Amerciano: Herdeiras do Pensamento de Lélia Gonzalez. Essa é a primeira palestra internacional do movimento, que visa discutir sobre o feminismo negro, e ocorreu na Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn).

Segundo Bernadette Esperança, coordenadora nacional da marcha, o objetivo do evento também é trazer o legado da pensadora Lélia Gonzalez dentro do feminismo negro. “Se trata de perpetuar o pensamento, as formulações, a praxis, para nos ajudar a pensar também o nosso tempo, as nossas estratégias de luta, então um pouco disso que a gente pensou”, explica.

Com isso, ela tem a expectativa de que tanto as mediadoras quanto o público troque experiências. “Que possamos nos apropriar também, ter mais subsídios do próprio pensamento da filósofa, pensar as nossas estratégias de organização e luta das mulheres negras, feministas e do racismo.”

Simone Magalhães, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), reforça a discussão do feminismo latino-americano em perspectiva de raça. “O nosso seminário dialoga com a necessidade de conhecermos experiências antirracistas, reforçar a importância da nossa unidade e também de denunciar as formas atuais, que o machismo utiliza para subordinar os corpos das mulheres negras”, relata.

Discussões

Além disso, ela apontou para a grande presença de mulheres negras na agricultura e a participação delas nessa discussão. “Não é um exagero dizer que são as mulheres negras que estão fazendo o debate da possibilidade de uma outra matriz produtiva que garanta uma relação com a natureza, novas relações sociais, em que a gente possa superar a exploração, em que a gente possa superar as opressões, o racismo e o patriarcado.”

Já Aline Costa, do Movimento Unificado Negro (MNU), fez toda a retrospectiva da carreira de Lélia Gonzalez explicando não só a influência do pensamento dela sobre o racismo no Brasil, como também firmou compromisso da organização com povos vítimas de genocídio no mundo todo. “Não é só sobre o território, é sobre a etnia e racismo. Quem luta contra o racismo no Brasil, e em qualquer parte do mundo, tem que denunciar o que acontece na Palestina”, defende.

