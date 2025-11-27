Ibaneis elogia aprovação de Nelson pelo Banco Central: "Terá todo meu apoio", diz

No discurso, Ibaneis elogiou Nelson e disse que o executivo é um profissional muito preparado. - (crédito: Davi Cruz)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) avaliou positivamente a decisão do Banco Central de aprovar o nome de Nelson Antonio de Souza para a presidência do Banco Regional de Brasília (BRB). A avaliação ocorreu durante a agenda oficial no autódromo internacional de Brasília, onde chefe do Buriti destacou o histórico do novo presidente e afirmou que a aprovação expressa confiança na solidez da instituição financeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No discurso, Ibaneis elogiou Nelson e disse que o executivo é um profissional muito preparado. “Nelson comandou a Caixa Econômica Federal quando ela deu o maior lucro da sua história e também presidiu o Banco do Nordeste quando passou por uma das suas maiores crises, que foi a crise dos títulos”, destacou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ibaneis disse ter convicção de que, à frente do BRB, Nelson repetirá boas gestões. “O sinal do Banco Central ter aprovado nome dele um dia após a CLDF, é um sinal de confiança que banco tem liquidez e cresce a todo momento”, afirmou.

Ibaneis também afirmou que o futuro presidente terá autonomia total para formar a nova gestão interna do banco. “O Nelson tem liberdade total dentro do BRB para montar o seu Conselho de Administração, o seu Conselho Fiscal, toda a sua diretoria”, destacou. O governador ressaltou que essa postura faz parte de sua forma de governar. “Quando eu entrego eu faço questão de não indicar ninguém para deixar que a pessoa monte a sua equipe e traga os resultados que a cidade precisa”, enfatizou o governador.

Leia também: Papai Noel chega ao Natal Solidário da Fundação CDL



O chefe do executivo ainda reforçou sua confiança pessoal no novo presidente e disse já ter oferecido apoio integral. “Estou muito confiante, ele tem todo o meu apoio. Vai poder tirar a limpo essa operação que aconteceu semana passada”, concluiu.