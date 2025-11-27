Chuva perde força no DF, mas há chance de pancadas isoladas nesta quinta

O Distrito Federal começou a quinta-feira (27/11), com mínima de 17°C e deve registrar máxima de 25°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar permanece elevada por causa das chuvas dos últimos dias: a máxima chegou a 100% e a mínima prevista é de 75%. Apesar de a instabilidade ter diminuído, ainda há chance de chuva ao longo do dia.

“A organização que gerou aquela chuva de ontem e de anteontem está se desfazendo”, explicou a meteorologista do Inmet, Tatiane Paz. No entanto, ela destacou que as condições atmosféricas seguem favoráveis a pancadas em algumas regiões. “Por conta da disponibilidade de umidade na atmosfera e do calor, a circulação favorece. Então a gente pode ter sim chuva, principalmente no período da tarde, em pontos isolados. Não é uma chuva generalizada como estava sendo a anterior”, ressaltou.

Para o fim de semana, a meteorologista afirmou que o cenário tende a ser ainda mais seco, embora a possibilidade de chuva não seja totalmente descartada. “No sábado tem uma chance bem remota e pode ser que nem chova”, disse. No domingo, o comportamento deve ser semelhante. “O final de semana como um todo não está com uma previsão muito robusta no sentido de organização de chuva volumosa, de tempestade”, acrescentou.

Tatiane reforçou que o período é tipicamente úmido, o que mantém uma possibilidade mínima de pancadas isoladas. Ainda assim, a tendência é de céu com nebulosidade variável, mas sem grandes áreas cobertas. “Não vamos ficar com um tempo nublado, por exemplo. Não chega a ser um céu de brigadeiro, mas também tem a presença de nuvem”, afirmou.