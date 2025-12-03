Pernambucano lança livro Zero, uma cartilha para transformar vidas

Transformar vidas e propiciar a materialização dos sonhos, com o objetivo de mudar o mundo. É com essa firme disposição que o pernambucano Fábio Silva, empreendedor social, fundou a Casa Zero e se tornou CEO da Rede Muda Mundo.

A motivação veio com as enchentes em Pernambuco, em 2010. A partir daí, Fábio deu a largada a diversas iniciativas: Novo Jeito, Transforma Brasil, Porto Social, Fábrica do Bem e Casa Zero, desenvolvendo mais de sete mil projetos sociais e mobilizando voluntários. Assim, nasceu a Rede Muda Mundo, com uma Casa Zero em Recife, e outra prestes a ser inaugurada no centro histórico de São Paulo e, na sequência, uma em João Pessoa, na Paraíba.

Para compartilhar essa trajetória, Fábio Silva desembarcou em Brasília para o lançamento do seu primeiro livro, Zero, publicado pela Editora Voo, conta a sua história objetiva compartilhar com todos, especialmente com organizações da sociedade civil, que, como ele, desejam transformar vidas — um manual para alavancar iniciativas transformadoras.

O lançamento do livro Zero ocorre nesta quarta-feira (3/12), a partir das 19h, na Livraria da Vila, no Shopping Brasília, na Asa Norte.