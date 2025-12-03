"É inviável avançar no Zona Verde sem concluir sistema viário", diz Celina

Vice-governadora diz que é preciso, primeiro, concluir sistemas metroviário e viário - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que considera “inviável” qualquer proposta de avanço da Zona Verde antes da conclusão do sistema metroviário e viário atualmente em desenvolvimento no DF. A declaração foi dada durante a cerimônia do Mérito Buriti, na manhã desta quarta-feira (3/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Celina, o GDF ainda não possui uma estrutura consolidada que permita ampliar ou alterar de forma significativa o transporte público. “Na minha visão é inviável. Qualquer tipo de avanço nesse sentido, nós não temos aí o sistema de metrô ainda completo, nós estamos trabalhando para isso”, afirmou.

Ela destacou que o governo tem retomado iniciativas para ampliar a malha ferroviária e estudado novas soluções de mobilidade. “Vamos lançar aí o metrô no programa, já lançamos o estudo de ferro e de técnico no programa, estamos retomando o estudo do VLT, tem um estudo também do VLT entre Taguatinga e Ceilândia”, disse.

Apesar dos estudos em andamento, Celina reforçou que ainda não há condições para implementar mudanças estruturais de grande porte. Para ela, o foco deve permanecer em completar o planejamento já existente. “Nós precisamos completar todo o sistema viário. Então, na minha visão, é descartável esse tipo de situação [Zona Verde] antes de se completar o sistema viário do DF”, concluiu.

A declaração chega após o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, descartar o projeto Zona Verde, que visa a privatização dos estacionamentos públicos no Plano Piloto.