Morre Mestre Woo, introdutor do Tai Chi Chuan em Brasília, aos 93 anos

Um dos responsáveis por implantar a o Tai Chi Chuan no Brasil e pioneiro em Brasília, ele foi o primeiro Mestre a ensiná-la de forma pública e gratuita para a comunidade

Mestre Moo Shong Woo é o idealizador do Tai Chi Being Tao - (crédito: LUIS TAJES)
Amado e querido em todo o Distrito Federal, Mestre Woo faleceu neste sábado (06/12), aos 94 anos, depois de ser acometido por um infarto. Um dos responsáveis por implantar a o Tai Chi Chuan no Brasil e pioneiro em Brasília, Moo Shong Woo foi o primeiro Mestre a ensiná-la de forma pública e gratuita para a comunidade, na presença dos que fazem parte da Associação Being Tao, na tão calorosa Praça da Harmonia Universal, localizada entre as quadras 104/105 da Asa Norte.

Em nota aos amigos e à comunidade, a Associação confirmou a perda do Mestre Woo: 

"É com o coração ao mesmo tempo pesaroso e grato que venho compartilhar uma notícia profunda. Nosso pai, nosso querido Mestre Woo, após 93 anos de uma vida plena e dedicada, partiu em paz.

Sua passagem ocorreu de maneira serena, seguindo ao infarto que o acometeu. A família esteve ao seu lado até o último instante, honrando a tranquilidade com que sempre conduziu seus passos.

Agradecemos, imensamente, a cada pensamento, prece e gesto de carinho que vocês direcionaram a ele nestes últimos dias. Essa rede de afeto foi um conforto silencioso e poderoso para todos nós.

Neste momento, estamos organizando os preparativos finais com a calma e a reverência que ele merece. O momento e os detalhes do sepultamento serão comunicados a todos tão logo estejam definidos.

Pedimos compreensão para este período de recolhimento familiar. A luz e os ensinamentos do Mestre Woo permanecem, e seu legado segue vivo em cada um de nós."

Agora, os familiares organizam os preparativos finais do sepultamento, que será definido e divulgado em breve.

 

postado em 06/12/2025 11:15 / atualizado em 06/12/2025 12:20
