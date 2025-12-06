Soldado que matou militar em quartel do Exército será expulso da força

Kelvin Barros da Silva, 21 anos, assassino confesso da militar Maria de Lourdes Freire, 25, será expulso do Exército, informou a força militar. A jovem foi morta com uma facada no pescoço e teve o corpo carbonizado nas imediações do 1° Regimento de Cavalaria de Guardas (1° RGC), nessa sexta-feira (5/12).

Por nota oficial, o Exército se manifestou acerca do feminicídio e afirmou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para esclarecer as circunstâncias do crime.

Prisão

Kelvin foi preso pelas equipes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e, na delegacia, assumiu a autoria do feminicídio. Deu detalhes do assassinato e alegou que a motivação estaria ligada a um possível relacionamento extraconjugal, versão essa contestada pela família.

“As investigações iniciaram de pronto, com a realização das perícias no local pela Polícia do Exército, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e, ainda, outros levantamentos que levaram à prisão do suspeito de ter cometido o homicídio da citada vítima”, escreveu o Exército.

Kelvin está detido no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, onde permanece preso, respondendo a processo criminal. Ele deve ser excluído das fileiras da Força e responsabilizado pelo ato cometido, garantiu a força.

“O Exército Brasileiro presta total apoio à família e lamenta profundamente a perda da Cabo Maria de Lourdes Freire Matos e reitera a sua posição de não coadunar com atos criminosos e punir com rigor os responsáveis.”