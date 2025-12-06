InícioCidades DF
Soldado que matou militar em quartel do Exército será expulso da força

Kelvin foi preso pelas equipes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e, na delegacia, assumiu a autoria do crime

Kelvin Barros confessou o crime, segundo a polícia - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Kelvin Barros da Silva, 21 anos, assassino confesso da militar Maria de Lourdes Freire, 25, será expulso do Exército, informou a força militar. A jovem foi morta com uma facada no pescoço e teve o corpo carbonizado nas imediações do 1° Regimento de Cavalaria de Guardas (1° RGC), nessa sexta-feira (5/12). 

Por nota oficial, o Exército se manifestou acerca do feminicídio e afirmou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para esclarecer as circunstâncias do crime. 

Prisão 

Kelvin foi preso pelas equipes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e, na delegacia, assumiu a autoria do feminicídio. Deu detalhes do assassinato e alegou que a motivação estaria ligada a um possível relacionamento extraconjugal, versão essa contestada pela família. 

“As investigações iniciaram de pronto, com a realização das perícias no local pela Polícia do Exército, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e, ainda, outros levantamentos que levaram à prisão do suspeito de ter cometido o homicídio da citada vítima”, escreveu o Exército. 

Kelvin está detido no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, onde permanece preso, respondendo a processo criminal. Ele deve ser excluído das fileiras da Força e responsabilizado pelo ato cometido, garantiu a força.

“O Exército Brasileiro presta total apoio à família e lamenta profundamente a perda da Cabo Maria de Lourdes Freire Matos e reitera a sua posição de não coadunar com atos criminosos e punir com rigor os responsáveis.”

06/12/2025 15:58
