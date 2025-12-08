InícioCidades DF
ENERGIA

Endereços em Sobradinho terão energia suspensa nesta segunda-feira (8/12)

O interrompimento será das 10h às 16h. No caso de os serviços terminarem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio

Assim que os serviços de manutenção forem finalizados, a rede elétrica voltará a funcionar normalmente - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)
Regiões de Sobradinho ficarão sem energia, nesta segunda-feira (8/12), para melhoria e modernização elétrica da área. O interrompimento será das 10h às 16h, afetando os endereços DF-205, Vila Fercal, KM 04, Condomínio Alto da Boa Vista, Conjunto A, KM 05 e KM 06.

A suspensão é necessária para garantir a segurança da equipe. No caso de os serviços terminarem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

No contexto de outra região do Distrito Federal sofrer queda de energia, a população deve fazer uma ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

* Estagiária sob supervisão de Terra Thais

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 08/12/2025 08:54
