Endereços em Sobradinho terão energia suspensa nesta segunda-feira (8/12)

Regiões de Sobradinho ficarão sem energia, nesta segunda-feira (8/12), para melhoria e modernização elétrica da área. O interrompimento será das 10h às 16h, afetando os endereços DF-205, Vila Fercal, KM 04, Condomínio Alto da Boa Vista, Conjunto A, KM 05 e KM 06.
A suspensão é necessária para garantir a segurança da equipe. No caso de os serviços terminarem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.
No contexto de outra região do Distrito Federal sofrer queda de energia, a população deve fazer uma ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.
* Estagiária sob supervisão de Terra Thais