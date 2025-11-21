Colheita de mirtilo promete manhã gastronômica em Sobradinho

Amantes da boa gastronomia e da vida ao ar livre poderão participar da Experiência de Colheita de Mirtilo, neste domingo (23/11), das 9h às 12h, em Sobradinho. Os visitantes terão a oportunidade de colher mirtilos diretamente do pé, degustar a fruta à vontade e aproveitar uma manhã diferenciada em meio ao Cerrado.
Após a colheita, a programação continua com uma seleção gastronômica especial, na qual o mirtilo assume o papel principal. Bolos artesanais, geleias, doces e até pratos salgados ganham um toque de frescor graças ao fruto recém-colhido, destacando toda a sua versatilidade na culinária.
Os ingressos são limitados e podem ser garantidos mediante agendamento pelo Instagram (@cerradoblue) ou WhatsApp (61 99143 7890). É necessário preencher um formulário e realizar o pagamento para garantir a reserva.
Valores (por pessoa):
- 2 anos a 6 anos pagam R$ 75,00
- 7 anos a 12 anos pagam: R$ 105,00.
- A patir de 13 anos: R$ 126,50
Serviço
Experiência de Colheita de Mirtilo
Data: 23/11/2025 (Domingo )
Horários: 9:00 às 11:00 e 15:00 às 17h
Local: Cerrado Blue – Rota do Cavalo, em Sobradinho – Brasília/DF
Visita mediante reserva de vaga
