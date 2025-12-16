Brasília amplia presença no mercado financeiro com investimentos

O Distrito Federal vive um momento de expansão econômica que vai muito além da função administrativa. Dados recentes mostram que a capital federal tem atraído investimentos relevantes e ampliado sua participação no mercado financeiro. De acordo com levantamento divulgado em 2025, o Distrito Federal registrou cerca de 167,7 mil contas abertas na B3, com R$ 14 bilhões aplicados por investidores locais. Hoje, a cidade é a terceira mais rica do país e figura entre as sete maiores praças de negociação na bolsa. O ambiente macroeconômico também tem estimulado novos perfis de investidores. Com a Selic em 15%, a renda fixa volta ao radar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Polo financeiro em formação

Para Marco Loureiro, sócio e líder da regional da XP no Centro-Oeste, esse movimento indica uma transformação estrutural. "A região Centro-Oeste vem ganhando relevância no mercado de investimentos, aumentando sua participação no total aplicado no Brasil. Isso mostra um interesse crescente dos investidores pelas oportunidades e reforça o potencial de Brasília como polo financeiro em formação", afirma.

Alto poder aquisitivo e forte setor de serviços

Segundo especialistas em investimentos, a diversificação, no entanto, continua essencial. "O momento atual reflete uma demanda crescente por orientação qualificada, especialmente em uma capital marcada por alto poder aquisitivo e atividade forte no setor de serviços", complementa Loureiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aposta em mais um espaço

De olho no crescimento da demanda, a XP inaugurou, em 9 de dezembro, o mais novo espaço de trabalho exclusivo para assessores de investimentos, localizado no Parque Cidade Corporate, na Asa Sul. O ambiente foi projetado para oferecer suporte estratégico à rede de assessores XP que atua na capital federal e no Centro-Oeste. O objetivo é impulsionar o desempenho dos profissionais.

Local com mais atendimento presencial

A capital brasiliense é, até o momento, a única praça do país que conta com dois espaços físicos da XP: o Espaço XP — localizado no Casa Park Shopping e dedicado ao atendimento e relacionamento com clientes — e agora, também, mais um de trabalho para os mais de 100 assessores.

Investimento de R$ 300 milhões no Planaltina Shopping

A primeira estaca do Planaltina Shopping foi içada no sábado, após a realização de toda parte de escavação. A cerimônia para oficializar o início das obras contou com a presença do empresário Paulo Octávio, idealizador do projeto, além dos diretores Ricardo Cerqueira, de arquitetura comercial, e Marcílio Bione, de engenharia. Foram 15 anos de estudos e planejamento. "É um dia muito importante para a PaulOOctavio e para Planaltina. Estamos lançando um shopping que vai mudar a vida da cidade. É um empreendimento com mais de 150 lojas, cinemas e restaurantes, exatamente o que Planaltina sempre aspirou", celebrou Paulo Octávio.

Expectativa de inauguração

A previsão é de que o shopping seja entregue entre 24 e 30 meses, gerando empregos diretos e indiretos e impulsionando a economia local. Localizado na Avenida Goiás e próximo à DF-128, o Planaltina Shopping terá área construída de 84 mil m² e Área Bruta Locável (ABL) de aproximadamente 21.524 m². O centro comercial contará com salas de cinema, praça de alimentação, além de ampla estrutura de serviços e lazer.

Senai, Exército e Sinduscon formam jovens para mercado de trabalho

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) realizam, hoje, a formatura de 19 jovens da segunda turma do curso de serralheria. A cerimônia será no Centro de Formação Profissional Sinduscon-DF/Senai, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Projeto Soldado Cidadão

Os alunos integram o projeto Soldado Cidadão, do Exército brasileiro, e se formam com a qualificação necessária para o mercado de trabalho quando finalizarem sua atuação temporária no serviço militar. "Os integrantes do projeto são muito comprometidos com a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. As aulas práticas enriqueceram muito essa experiência", contou o presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Cleber Valadão Júnior.

Renova DF

Com a parceria do Senai-DF, o Centro de Formação Profissional iniciou suas atividades em outubro de 2024, com pessoas selecionadas pelo Renova-DF, e, ao longo de todo o ano, forma profissionais interessados em diversas áreas do ecossistema do setor.

CREA-DF e Instituto MultipliCidades firmam parceria no dia do engenheiro

A presidente do Crea-DF, Adriana Resende, e a presidente do Instituto Multiplicidades, Cristiane Pereira, formalizaram a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre as instituições. O ato ocorreu em uma data especial — o Dia do Engenheiro, celebrado em 11 de dezembro. A parceria tem foco em desenvolvimento e apoio de startups, com a implantação de uma incubadora de projetos e empresas envolvendo a temática de cidades inteligentes.



