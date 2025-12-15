O farol da esperança de Brazlândia

As cores que iluminam a cidade até as 23h atraem turistas, ex-moradores e fiéis de todo o Distrito Federal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a chegada das festas de fim de ano, o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus tornou-se o novo ponto de referência para a comunidade de Brazlândia. As cores que iluminam a cidade até as 23h atraem turistas, ex-moradores e fiéis de todo o Distrito Federal. A moradora de Brazlândia Fernanda Souza Barros, de 30 anos, trouxe as sobrinhas para passear em frente à igreja, tirar fotos e guardar recordações. “As decorações trazem um ar de esperança, de alegria e de felicidade para toda a população”, destacou Fernanda. Para a comunidade religiosa, a igreja se ilumina não só em chamado à população local, mas para celebrar Cristo e a fé: “Simboliza Jesus, que é a luz”, afirmou o ministro da eucaristia Antônio de Oliveira.

Decoração de Natal da Igreja de Brazlandia. Na Foto Fernanda Souza Barros com suas sobrinhas (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)