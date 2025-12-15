InícioCidades DF
Natal 2026

O farol da esperança de Brazlândia

Para a comunidade religiosa, o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus se ilumina não só em chamado à população local, mas para celebrar Cristo e a fé

As cores que iluminam a cidade até as 23h atraem turistas, ex-moradores e fiéis de todo o Distrito Federal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
As cores que iluminam a cidade até as 23h atraem turistas, ex-moradores e fiéis de todo o Distrito Federal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a chegada das festas de fim de ano, o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus tornou-se o novo ponto de referência para a comunidade de Brazlândia. As cores que iluminam a cidade até as 23h atraem turistas, ex-moradores e fiéis de todo o Distrito Federal. A moradora de Brazlândia Fernanda Souza Barros, de 30 anos, trouxe as sobrinhas para passear em frente à igreja, tirar fotos e guardar recordações. “As decorações trazem um ar de esperança, de alegria e de felicidade para toda a população”, destacou Fernanda. Para a comunidade religiosa, a igreja se ilumina não só em chamado à população local, mas para celebrar Cristo e a fé: “Simboliza Jesus, que é a luz”, afirmou o ministro da eucaristia Antônio de Oliveira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Decoração de Natal da Igreja de Brazlandia. Na Foto Fernanda Souza Barros com suas sobrinhas
Decoração de Natal da Igreja de Brazlandia. Na Foto Fernanda Souza Barros com suas sobrinhas (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

  • Decoração de Natal da Igreja de Brazlandia. Na Foto Fernanda Souza Barros com suas sobrinhas
    Decoração de Natal da Igreja de Brazlandia. Na Foto Fernanda Souza Barros com suas sobrinhas Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Decoração de Natal da Igreja de Brazlandia. Na Foto Fernanda Souza Barros com suas sobrinhas
    Decoração de Natal da Igreja de Brazlandia. Na Foto Fernanda Souza Barros com suas sobrinhas Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Google Discover Icon

Artur Maldaner*

Trabalho e Formação/ Eu Estudante

Jornalista em andamento.

Por Artur Maldaner*
postado em 15/12/2025 21:10 / atualizado em 15/12/2025 21:10
SIGA
x