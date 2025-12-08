Nosso Natal 2025 encanta brasilienses

Brasília respira o encantamento típico de dezembro. Para quem permanece na capital durante essa época, percorrer os pontos iluminados da cidade é tradição, e a inauguração do Nosso Natal 2025, realizada ontem na Esplanada dos Ministérios, devolveu aos brasilienses o brilho, o som e o clima acolhedor dessa temporada tão aguardada. O evento segue até 4 de janeiro, transformando a área central da cidade em um espaço de celebração.
O complexo natalino conta com pista de gelo, roda-gigante, carrossel, trenzinho, oficinas infantis, casa do Papai Noel, espetáculos teatrais e atrações lúdicas. Considerado um dos maiores eventos do DF, desde cedo, famílias aproveitaram a tranquilidade do primeiro dia para registrar fotos, brincar e explorar os espaços sem filas.
Uma delas foi a de Leidiane Braga, 34 anos, dona de casa, que veio do Jardim Ingá (GO), com o marido, Raimundo Nonato, 41, auxiliar de produção, e a filha Ana Catarina, 8. "Chegamos bem cedo para aproveitar. Trouxemos nossa filha para conhecer. Ela adorou tudo", contou Leidiane.
A pequena Ana Catarina experimentou a pista de gelo ao lado da mãe e não conteve o entusiasmo. "Aqui é muito bonito. O que eu mais gostei foi de patinar com a mamãe. Eu só caí duas vezes, mas eu me diverti. A gente vai fazer tudo que tem aqui!", disse, rindo. Raimundo, que no ano passado, participou da montagem da árvore de Natal, contou que este ano ficou animado para a surpresa da abertura.
Luzes e expectativa
O momento mais aguardado da noite ocorreu às 19h15, quando a grande árvore de Natal foi acesa após uma contagem regressiva que encantou crianças e adultos. Logo depois, o grupo performático Posers animou o público com um show infantil cheio de música e interação.
Quem também aproveitou a estreia foram as primas Sofia Pereira, 16, Karielly Lima, 14, e Ana Julia, 16, que vieram do Gama comos primos menores, Ravi e Miguel, para passear. "É a época mais legal do mundo. A época natalina reúne a família, comida boa, brincadeiras e diversão", disse Sofia.
Para muitos, visitar o Nosso Natal é mais do que um passeio, é reforçar laços familiares. Guilherme Faquini, 28, produtor rural da Asa Norte, passeou com o irmão mais novo nessa experiência. "Nossa expectativa é de um Natal muito alegre, que reúna muitas pessoas aqui em Brasília. Meu irmão está muito feliz, teve a experiência de ver a árvore de Natal, viu ela sendo montada desde o início. Vai ser um evento bem familiar", afirmou. "A magia do Natal é algo que não podemos deixar morrer. Quanto mais a gente trouxer as crianças, a família, e fizer essa energia viver por mais tempo, melhor. O Natal traz essa energia de renovação", completou.
