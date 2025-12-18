Trânsito da Esplanada e Arapoanga será alterado neste domingo (21/12)

A largada e chegada da corrida serão na altura da Catedral e o percurso segue até o quartel dos Bombeiros - (crédito: Detran)

O trânsito da Esplanada dos Ministérios e do Arapoanga será alterado, neste domingo (21/12), para a realização de eventos. Na Esplanada, as interdições serão feitas para garantir a segurança do Circuito de Corridas Caixa, das 6h30 às 10h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Árvore de grande porte cai em estacionamento do Dnit, na Asa Norte



A corrida, que terá percursos de 5 km e 10 km, passará pelas vias S1 e N1, com alterações na altura do Museu da República até o trecho depois da Praça dos Três Poderes. Durante a prova o trânsito da via S1, que segue em direção ao Três Poderes, será desviado para a via L2 Sul.

A largada e chegada da corrida serão na altura da Catedral e o percurso segue até o quartel dos Bombeiros (foto: Detran)

A via L2 Sul, por sua vez, terá o tráfego sentido Esplanada redirecionado para o Buraco do Tatuí, via subterrânea que passa entre a Catedral e o Museu Nacional e liga a L2 Sul e a L2 Norte.

Durante a interdição, os veículos que estiverem estacionados nos Ministérios podem sair pela faixa da direita, e deverão seguir o percurso mostrado na imagem abaixo até a via S2, na altura do Itamaraty.

O estacionamento da Catedral poderá ser acessado apenas pelo túnel da Cúria, na via S2.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A via N1, que segue em direção à Rodoviária, terá bloqueio desde o quartel do Corpo de Bombeiros Militar até na altura da via L2 Norte. Os trechos do Palácio Presidencial e da L4 Norte que dão acesso à N1 também estarão fechados.

Os veículos dos Ministérios poderão sair pela via S2 (foto: Detran)

Apenas os veículos de emergência poderão sair pela N1, utilizando a faixa mais à direita.

Rua do Lazer

Em Arapoanga, será realizada a Rua do Lazer, que terá todos os acessos fechados, no trecho entre a Avenida Erasmo de Castro e a DF-230. O bloqueio será das 6h às 18h.

O trecho em azul estará interditado (foto: Detran)



