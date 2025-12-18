Árvore de grande porte cai em estacionamento do Dnit, na Asa Norte

Uma árvore de grande porte caiu no estacionamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), localizado na Asa Norte, na manhã desta quinta-feira (18/12). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a queda interrompeu a passagem de veículos até que militares conseguissem cortá-la para desobstruir a via.

A suspeita é de que a queda tenha sido causada por fortes chuvas e ventos. Não houve vítimas. Confira imagens da queda:









A reportagem tentou contato com o Dnit para obter mais detalhes da ocorrência, mas ainda não teve retorno.

Para o restante do dia, a condição de tempestades permanece no DF, podendo vir acompanhada de trovoadas e ventanias. Nesses casos, a Defesa Civil (DCDF) recomenda alguns cuidados, como procurar abrigo, caso esteja na rua; não ficar embaixo de árvores; e evitar locais próximos à rede elétrica. Outra dica é manter-se no interior do carro, em um local isolado e seguro.

Para os motoristas, os conselhos, em caso de tempestade, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.