DF segue com chuvas nesta semana com possibilidade de granizo

A previsão do tempo para o Distrito Federal (DF) para esta semana é de céu com poucas nuvens, que aparecerão por algumas horas durante o dia. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital federal contará com chance de chuvas isoladas e, pontualmente, fortes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O DF deve permanecer com chance de chuva durante a semana inteira, mas eventos fracos e mal distribuídos, podendo ser, em alguns pontos, mais fortes. As temperaturas máximas podem chegar a 30°C no Sudoeste e a 33°C em alguns pontos do DF. As mínimas devem ficar entre 18°C e 20°C", explica a meteorologista Lady Custódio.

Na manhã dessa terça-feira (13/1), o Inmet também emitiu um aviso de tempestade com grau de perigo potencial que deve permanecer até amanhã, além de possibilidade de chuvas irregulares e granizo. A temperatura mínima é de 16,4ºC, e a máxima de 29ºC. A umidade registra índice máximo de 91%, e mínimo entre 50% e 60%.

Na segunda-feira (12/1), o DF contou com chuvas em alguns pontos, como em Brazlândia, com 2mm, e Gama, com 12 mm, e com relatos de queda de granizo. No entanto, o dia foi abafado, registrando temperatura entre 20ºC e 30ºC; e umidade entre 40ºC e 80ºC.