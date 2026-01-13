Tempo no DF: terça-feira (13) será um dia quente com risco de chuva isolada

Bom dia, Brasília! Dia será de chuvas isoladas na capital - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal terá uma terça-feira (13/1) marcada pelo tempo instável, com temperaturas amenas pela manhã, calor à tarde e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os brasilienses devem ficar atentos às mudanças rápidas no tempo, típicas desta época do ano.

No Plano Piloto, a mínima registrada foi de 16,5 °C, enquanto a máxima prevista deve chegar a cerca de 27 °C no período da tarde. Em outras regiões do DF, como Gama e Paranoá, as mínimas ficaram próximas de 16,4 °C, e as máximas podem alcançar até 29 °C. A umidade relativa do ar começou elevada, com 91% no Plano Piloto, e com mínima estimada entre 50% e 60%.

A meteorologista do Inmet, Pâmela Ávila, explicou que a previsão indica continuidade das chuvas, porém de forma irregular. “O padrão esperado é semelhante ao registrado nos últimos dias, com pancadas localizadas, que podem atingir um bairro com maior intensidade enquanto outras áreas permanecem sem chuva ou com precipitação fraca”, disse.

Segundo a especialista, há possibilidade de ocorrência de eventos mais intensos de forma isolada, como granizo. O Inmet mantém ativo um aviso amarelo de tempestade, iniciado na segunda (12/1) e válido até o final desta terça, indicando potencial para chuvas fortes e rajadas de vento em pontos específicos da cidade.

