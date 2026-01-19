Agências do trabalho oferecem 495 vagas nesta segunda-feira (19)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem, a partir desta segunda-feira (19) e para a semana, 495 vagas para quem procura um emprego, que contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 5.407.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O posto com remuneração mais alta é o de açougueiro, sem local de trabalho fixo, que oferece o maior número de vagas abertas: 20, ao todo; os pré-requisitos são ensino fundamental completo e experiência prévia na função. Há ainda outros oito cargos que oferecem 20 oportunidades, como por exemplo, o de fiscal de prevenção de perdas, também sem local de trabalho fixo, exigindo ao candidato ter ensino médio completo e experiência na função, o salário é de R$ 2.056,64.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

