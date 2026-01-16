Agências do trabalhador oferecem 489 vagas nesta sexta-feira

O destaque em remuneração para este dia é a função de mecânico de refrigeração e climatização - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam o expediente desta sexta-feira (16/1) com 489 oportunidades de emprego disponíveis. O painel de vagas contempla diversos setores produtivos e níveis de escolaridade, com chances tanto para profissionais experientes quanto para aqueles que buscam a primeira inserção no mercado de trabalho.

O destaque em remuneração para este dia é a função de mecânico de refrigeração e climatização, na zona industrial do Guará. A vaga oferece um salário de R$ 3.285. Embora não exija um nível de escolaridade específico, a empresa contratante solicita que os interessados apresentem experiência comprovada na área para assumir o posto.

O setor de comércio e logística concentra o maior volume de contratações imediatas. Estão abertas 85 vagas para repositor de mercadorias, distribuídas entre Samambaia Norte, Asa Norte e Guará, além de postos com local de trabalho não fixo. Os salários para esta categoria variam entre R$ 1.700 e R$ 1.742, exigindo apenas o ensino fundamental completo, sem necessidade de experiência prévia.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das funções podem realizar o cadastro de forma prática e digital por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Para quem prefere o atendimento presencial, as 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h. O cadastro é fundamental, pois mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível hoje, o sistema monitora constantemente novos perfis para futuras seleções.

Além do atendimento aos candidatos, as unidades atuam como ponte direta para o setor produtivo. Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar a infraestrutura das agências para a realização de entrevistas podem se cadastrar presencialmente ou por meio de canais digitais, como o e-mail gcv@sedet.df.gov.br e o Canal do Empregador no site da Sedet.