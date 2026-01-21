InícioCidades DF
Trânsito

Caminhão carregado de soja tomba após colisão e interdita BR-020

O caminhão colidiu com três carros e uma motocicleta. Após tombar, a carga de espalhou pela pista, que foi interditada no sentido Plano Piloto

Soja que o caminhão carregava se espalhou pela pista após o tombamento - (crédito: Ed Alves)
Soja que o caminhão carregava se espalhou pela pista após o tombamento - (crédito: Ed Alves)

Um caminhão carregado de soja colidiu com três carros e uma motocicleta na BR-020, sentido Asa Norte, na descida do Colorado, na tarde desta quarta-feira (21/1).. Com o impacto, o caminhão tombou. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Devido ao tombamento, ocorrido por volta das 14h, a carga se espalhou pela pista, provocando a interdição da rodovia no sentido Plano Piloto e deixando o trânsito travado na região. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF), não houve registro de feridos.

Após o atendimento, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para manter o controle e a segurança da área.

O CMBDF segue com o trabalho de limpeza e retirada da soja da via para a liberação do tráfego. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/01/2026 17:53
SIGA
x