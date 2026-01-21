Caminhão carregado de soja tomba após colisão e interdita BR-020

Um caminhão carregado de soja colidiu com três carros e uma motocicleta na BR-020, sentido Asa Norte, na descida do Colorado, na tarde desta quarta-feira (21/1).. Com o impacto, o caminhão tombou.
Devido ao tombamento, ocorrido por volta das 14h, a carga se espalhou pela pista, provocando a interdição da rodovia no sentido Plano Piloto e deixando o trânsito travado na região. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF), não houve registro de feridos.
Após o atendimento, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para manter o controle e a segurança da área.
O CMBDF segue com o trabalho de limpeza e retirada da soja da via para a liberação do tráfego. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.
