Bloco infantil Suvaquinho da Asa questiona exclusão no DF Folia 2026

"Sem criança, não há futuro. Sem Suvaquinho da Asa, não há carnaval para elas", disse, em nota

O bloco carnavalesco infantil Suvaquinho da Asa compartilhou, nesta quarta-feira (21/1), uma nota pública em que manifesta surpresa por não ter sido classificado no edital do DF Folia 2026, divulgado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec). O edital tem como objetivo incentivar, através de parcerias, a realização de manifestações artísticas e culturais do carnaval de rua no DF.

Com 13 anos de atuação, o grupo informou que irá apresentar recurso administrativo para pedir esclarecimentos e a revisão da decisão. Voltado especialmente para crianças e suas famílias, o Suvaquinho da Asa foi criado com a proposta de promover um carnaval inclusivo, seguro e educativo, pensado para o público infantil.

De origem na cultura pernambucana, ele traz o frevo, reconhecido como Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil, como uma de suas principais referências musicais e estéticas.

Segundo os organizadores do bloco, o projeto inscrito no edital atendeu a todos os critérios exigidos, tanto do ponto de vista técnico, como artístico. No entanto, não foi selecionado para integrar a programação oficial do Carnaval de Brasília 2026.

A organização do bloco alega ainda ter contribuído para a formação de público, aproximando crianças das manifestações tradicionais do carnaval e incentivando o contato com a cultura popular desde a infância. Além das apresentações, destaca a atuação na preservação do frevo, valorizando artistas, músicos e brincantes, e ajudando a manter viva essa tradição no DF.

No texto, o grupo reforçou que a não classificação causa preocupação, especialmente por se tratar de uma iniciativa voltada ao público infantil. “Defender o Suvaquinho da Asa é defender o direito das crianças à cultura, ao espaço público e ao carnaval como manifestação popular, diversa e inclusiva. É defender um carnaval que começa na infância e constrói cidadãos”, escreveu.

O bloco disse confiar que a Secec irá reavaliar a decisão, reconhecendo a importância de uma programação plural e acessível, que inclua atividades para crianças no Carnaval de Brasília. “Sem criança, não há futuro. Sem Suvaquinho da Asa, não há carnaval para elas. O carnaval das crianças existe e resiste.”