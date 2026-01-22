Curso de revisão para prova teórica da CNH está com inscrições abertas

Detran-DF ampliou o público alvo e tornou possível a inscrição para todos os alunos que estão em processos de habilitação - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Por Luiz Francisco* — Para ajudar todos os candidatos que estão em processo de habilitação e farão a prova teórica, o curso Revisão para Obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), realizado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), está com inscrições abertas até esta sexta-feira (23/1). As aulas serão sábado (24/1) e domingo (25/1), das 8h às 17h50, na Escola Pública de Trânsito (EPT), na 713/913 Sul.

Antes, o curso era apenas para os candidatos que reprovaram pela segunda vez na prova teórica. Com as mudanças, o Detran-DF ampliou o público alvo e tornou possível a inscrição para todos os alunos que estão em processo de habilitação e vão fazer a prova pela primeira vez ou não.

As aulas serão uma revisão, a partir dos conteúdos referentes às regras de trânsito, legislação, direção defensiva, primeiros socorros e noções de funcionamento do veículo.

O curso é gratuito, com 20 vagas por turma. No entanto, é necessário que os participantes se inscrevam no prazo ou enquanto houver vagas, presencialmente, na EPT, mediante agendamento prévio, que deve ser feito pelo aplicativo Detran-DF Digital ou pelo site https://portal.detran.df.gov.br/. Os candidatos devem levar carteira de identidade no dia e horário marcados para realizar a inscrição.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso