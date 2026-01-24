A cachaça do DF como protagonista: "Buscamos valorizar o produto local"

23/01/2026 Bruna Gaston CB/DA Press. CB Agro, presidente da associação de cachaças de brasília Igor Calvacante e João Chaves, produtor. Na bancada Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A produção de cachaça no Distrito Federal vem ganhando destaque no mercado, com impacto direto no turismo e na gastronomia local. Em entrevista ao programa CB.Agro — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — de ontem, o presidente da Associação das Cachaças de Brasília, Igor Cavalcante, ressaltou aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca que a capital se consolidou como polo de rótulos premiados nacionalmente, fortalecendo bares, restaurantes e outros negócios. O debate também abordou os desafios do setor, como a informalidade. Segundo o produtor João Chaves, mais de 85% dos alambiques no país ainda operam de forma clandestina, o que reforça a importância da regularização.

Como está esse momento da cachaça em Brasília?

Igor Cavalcante — 2025 foi um ano muito importante e, em 2026, já temos várias perspectivas. A cachaça tem crescido muito no DF, no Brasil como um todo e internacionalmente. Diversos países já estão importando cachaça, e nós, do Distrito Federal, estamos consumindo mais. Hoje, nós temos cinco produtores associados à associação "Cachaça de Brasília" e estamos crescendo, com outros associados que estão terminando de fazer a regulamentação para se associarem. Juntamente com os órgãos do governo, a associação busca promover a cachaça como um produto de qualidade no Distrito Federal, o que acaba promovendo uma mudança econômica no cenário brasiliense no ramo de bebidas. A gente tem gerado divisas para o DF e, com isso, dinamiza o conceito dos restaurantes, bares, além de formar outro tipo de economia, como o turismo.

A regularização é um importante passo para a produção de cachaça em Brasília, não?

Igor Cavalcante — Claro! Para quem produz cachaça, é exigido pelo Ministério da Agricultura que algumas regras sejam seguidas. O que a gente sugere como associação é que todos os produtores de cachaça possam se regularizar, buscar profissionalizar sua produção e ter as melhores práticas de produção para atender questões de higiene, fabricação, controle de qualidade e oferecer um produto adequado para o consumo.

Como a indústria da cachaça se insere na iniciativa de promover o turismo no Distrito Federal?

Igor Cavalcante — Buscamos valorizar mais o produto local. É importante trazer o consumidor para entender como é feita a bebida. Brasília tem uma facilidade muito grande porque temos um turismo internacional muito forte, seja pelas embaixadas, seja por missões internacionais, e precisamos aproveitar esse público para apresentar nosso produto.

Como funciona a produção de cachaça no Distrito Federal? A plantação da cana-de-açúcar é feita aqui mesmo? Como funciona essa dinâmica?

João Chaves — A cachaça em Brasília já é produzida em Brasília há algum tempo. Eu, como produtor, planto a cana-de-açúcar, que faz parte de toda a cadeia produtiva até chegar ao produto final em bares, restaurantes ou nas prateleiras individuais de cada pessoa. O interessante é que não só a cachaça, mas o cultivo de cana-de-açúcar está sendo mais visto e valorizado aqui na capital.

Por que produtores locais estão investindo nessa questão de ter uma cachaça brasiliense?

João Chaves — Brasília produz maravilhosos produtos. Podemos olhar para esses produtores como uma forma de manter esse investimento no local. Quando você compra uma bebida internacional, você manda esse valor para uma empresa multinacional, mas quando você compra uma bebida daqui, você investe no produto local.

Quais são as características do cenário de produção formal e ilegal?

João Chaves — Recentemente, vivemos o caso do metanol. O grande problema é que as pessoas consomem bebidas falsificadas sem saber. Quando você compra uma cachaça sem rótulo ou sem identificação, você está escolhendo consumir um produto que traz risco à sua saúde. É importante consumir cachaças regularizadas.

