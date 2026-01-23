Cachaça brasiliense ganha protagonismo e pode impulsionar a economia do DF

Por Paulo Gontijo — O presidente da Associação das Cachaças de Brasília, Igor Cavalcante, destacou nesta sexta-feira (23/1), durante o CB.Agro, programa do Correio em parceria com a TV Brasília, o papel do setor de destilados no cenário econômico do Distrito Federal. Segundo ele, a produção de cachaça tem potencial para promover mudanças significativas na economia da capital.
Em conversa com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca, Igor ressaltou que Brasília já se consolidou como um polo de produtores reconhecidos nacionalmente, com rótulos premiados. Esse movimento, segundo ele, fortalece não apenas a indústria local, mas também impulsiona o turismo e a gastronomia da região.
“A gente tem gerado divisas para o Distrito Federal e, com isso, dinamizamos conceitos de restaurantes, bares e outros negócios em Brasília. Isso acaba fortalecendo diferentes frentes da economia, como o turismo”, afirmou.
O programa também contou com a participação de João Chaves, produtor de cachaça da região, que abordou os desafios do setor, especialmente no que diz respeito à saúde pública e à informalidade. De acordo com ele, mais de 85% dos alambiques no Brasil ainda operam de forma clandestina.
“Lutamos para que a cachaça seja reconhecida como uma bebida autenticamente brasileira. Queremos que os produtores se regularizem para reduzir o estigma que ainda existe em torno da cachaça”, destacou.
Assista à conversa na íntegra:
