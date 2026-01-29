DF lança Escola Digital com mil vagas de capacitação on-line gratuita

O Distrito Federal passa a contar com uma nova iniciativa voltada à inclusão digital, à qualificação profissional e à geração de renda: o projeto Escola Digital. Lançado nesta quinta-feira (29/1), no Planetário de Brasília, a iniciativa tem como objetivo oferecer capacitação gratuita em tecnologia e empreendedorismo digital para até mil jovens e adultos do DF. A proposta busca ampliar o acesso ao conhecimento tecnológico e fortalecer a autonomia econômica dos participantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Projeto Ciência na Estrada irá a 12 regiões do DF neste ano

Executado pelo Instituto Restaurando Vidas, em parceria com o GDF, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-DF), a ação tem duração de seis meses, desenvolvida em formato híbrido. A programação prevê uma trilha formativa de 100 horas de capacitação online, com cursos de Informática Básica, Marketing Digital, Gestão de Redes Sociais, Vendas Online e Empreendedorismo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento de lançamento contou com a presença da subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Samara Araújo. Ela afirmou que, nesta primeira etapa, o projeto prevê até mil vagas, mas não descartou a ampliação em edições futuras. A capacitação, segundo ela, foi pensada para dialogar diretamente com as demandas do mercado, com foco em empreendedorismo digital. “O objetivo do programa é capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho através da tecnologia”, explicou durante o lançamento da iniciativa.

Segundo a subsecretária, o projeto foi estruturado para alcançar especialmente populações em situação de maior vulnerabilidade social. De acordo com ela, embora a iniciativa contemple todas as regiões administrativas do Distrito Federal, há atenção especial a localidades como Taguatinga, Ceilândia, Santa Maria e a Estrutural. “Esse trabalho é feito de forma híbrida, então os alunos que não conseguem comparecer presencialmente podem acessar o conteúdo por meio de plataformas digitais”, destacou.

Sobre o acompanhamento dos resultados, a subsecretária explicou que haverá monitoramento contínuo por parte da Secretaria. “Vai ser feito através de uma assessoria de fiscalização que nós temos instituída dentro da secretaria, que faz essa análise quantitativa e qualitativa do projeto”, disse. Ela ressaltou que a avaliação buscará medir tanto o alcance quanto o impacto da iniciativa na vida dos participantes.

Método

O conteúdo do curso será complementado por palestras, workshops e meetups presenciais, realizados em polos regionais do Distrito Federal. O projeto atenderá moradores de diferentes regiões administrativas, como Santa Maria, Ceilândia, Taguatinga e a Estrutural. Um dos diferenciais da iniciativa é o acompanhamento individualizado de 100 participantes, que receberão apoio personalizado para o desenvolvimento de projetos pessoais ou profissionais, além de orientação jurídica e contábil voltada à formalização de negócios.

Segundo o Instituto Restaurando Vidas, o Escola Digital surge como resposta às desigualdades no acesso à tecnologia e à qualificação digital, com foco no aumento da empregabilidade e no incentivo ao empreendedorismo. A iniciativa também adota medidas de acessibilidade, com conteúdos adaptados, legendas, transcrições e, quando necessário, intérpretes de Libras. “Pessoas têm diferentes dificuldades para acessar esse conhecimento. O projeto Escola Digital surge exatamente para enfrentar esse desafio e promover informação gratuita, prática e de qualidade”, afirmou Sara Freitas, representante do instituto.

Sara enfatizou que o Escola Digital deve ser entendido como uma ação contínua e estratégica. “O projeto Escola Digital não é apenas uma ação pontual, ele é um compromisso com a inclusão, com o futuro e com a construção de uma sociedade mais justa, conectada e cheia de oportunidades”, afirmou. Para ela, a iniciativa marca apenas o início de novas trajetórias e transformações. “Que seja apenas o começo de muitas histórias que ainda vamos construir juntos”, concluiu.

Além da capacitação técnica, o projeto incorpora ações de sensibilização sobre economia circular e sustentabilidade, estimulando práticas responsáveis e alinhadas aos desafios sociais e ambientais contemporâneos. O lançamento marca o início das atividades, que serão desenvolvidas ao longo dos próximos seis meses no Distrito Federal. Os interessados podem se inscrever no site: http://www.projetoescoladigital.com/