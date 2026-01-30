Vídeo: Pedro Arthur, que espancou adolescente, é preso preventivamente

Na tarde desta sexta-feira (30/1), Pedro Arthur Turra, de 19 anos, que agrediu um adolescente e o deixou em coma, foi preso preventivamente.

O advogado da família da vítima, Albert Halex, explicou que a prisão do agressor ocorreu após ele ameaçar uma testemunha. "Ele não ameaçou diretamente, e sim como mandante. Conseguimos provar que ele interferiu na ação das testemunhas, que estavam se sentindo ameaçadas", afirmou. A prisão preventiva foi pedida pela polícia e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), na última quarta-feira (28/1).

Mais cedo, durante uma coletiva de imprensa, o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia (Vicente Pires), responsável pelo caso, afirmou que considera o autor um "sociopata sem condições de conviver em sociedade".

O tio do adolescente agredido, Flávio Henrique Fleury, se disse aliviado com a prisão. "É muito bom saber que ele está preso. Estou muito emocionado, porque eu não esperava", comentou.



