Vídeo: Pedro Arthur, que deixou adolescente em coma, é preso pela Polícia

Pedro Turra pede perdão à família de jovem em coma após agressão no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

O piloto afastado da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, que agrediu um adolescente e o deixou em coma, foi preso nesta sexta-feira (30/1) pela Polícia Civil. A prisão preventiva foi confirmada ao Correio, pelo tio da vítima, Flávio Henrique Fleury.

Mais cedo, em coletiva de imprensa, o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia (Vicente Pires), responsável pelo caso, afirmou que considera o autor um "sociopata sem condições de conviver em sociedade".

O delegado ainda afirmou que as investigações conseguiram traçar um modus operandi de Pedro Turra durante as diversas brigas. "Frequentemente, ele se associa a amigos, possivelmente, para obter apoio durante os confrontos", explicou.

Pedro agrediu um adolescente de 16 anos na última sexta-feira (23/1) na saída de uma festa em Vicente Pires, por conta de um chiclete. Durante a discussão, o jovem bateu a cabeça com força na porta de um carro e permanece internado em coma, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília de Águas Claras. Por conta da violência, a vítima sofreu um traumatismo craniano severo, além de uma parada cardíaca cuja reanimação durou 12 minutos.

O agressor chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após pagar uma fiança no valor de R$ 24.315. Para o delegado, a prisão de Pedro Arthur é essencial. "Como pai, compartilho a comoção e a tristeza daqueles que estão vivendo essa situação. O desfecho dessa história será a justiça."