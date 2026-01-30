InícioCidades DF
Vídeo: Pedro Arthur, que deixou adolescente em coma, é preso pela Polícia

Em coletiva, o delegado da 38ª Delegacia (Vicente Pires), Pablo Aguiar, responsável pela investigação do caso envolvendo o piloto afastado de Fórmula Delta, afirmou que o agressor não possui condições de conviver em sociedade. Prisão é preventiva

Pedro Turra pede perdão à família de jovem em coma após agressão no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)
O piloto afastado da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, que agrediu um adolescente e o deixou em coma, foi preso nesta sexta-feira (30/1) pela Polícia Civil. A prisão preventiva foi confirmada ao Correio, pelo tio da vítima, Flávio Henrique Fleury.

Mais cedo, em coletiva de imprensa, o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia (Vicente Pires), responsável pelo caso, afirmou que considera o autor um "sociopata sem condições de conviver em sociedade". 

O delegado ainda afirmou que as investigações conseguiram traçar um modus operandi de Pedro Turra durante as diversas brigas. "Frequentemente, ele se associa a amigos, possivelmente, para obter apoio durante os confrontos", explicou.

Pedro agrediu um adolescente de 16 anos na última sexta-feira (23/1) na saída de uma festa em Vicente Pires, por conta de um chiclete. Durante a discussão, o jovem bateu a cabeça com força na porta de um carro e permanece internado em coma, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília de Águas Claras. Por conta da violência, a vítima sofreu um traumatismo craniano severo, além de uma parada cardíaca cuja reanimação durou 12 minutos.

O agressor chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após pagar uma fiança no valor de R$ 24.315. Para o delegado, a prisão de Pedro Arthur é essencial. "Como pai, compartilho a comoção e a tristeza daqueles que estão vivendo essa situação. O desfecho dessa história será a justiça." 

Por Luiz Fellipe Alves e Paulo Gontijo
postado em 30/01/2026 18:04 / atualizado em 30/01/2026 21:47
