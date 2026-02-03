Corrente de fé pela vida de adolescente vítima de agressão

Na última sexta-feira (30/1), familiares e amigos organizaram um vigilia para o adolescente de 16 anos internado em estado gravíssimo - (crédito: Vitoria Torres/CB/D.A Press)

Por Geovanna Costa*

Familiares, amigos e membros da comunidade farão uma vigília de oração pela vida do adolescente agredido por Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, em 23 de janeiro, na saída de uma festa, em Vicente Pires. A vítima segue internada no Hospital Brasília de Águas Claras. O encontro será nesta sexta-feira (6/2), às 19h, e vai unir pessoas em oração pela recuperação do jovem em frente à unidade de saúde.

Na sexta-feira (30/01), cerca de 200 pessoas se reuniram em frente ao hospital, na primeira vigília em apoio à vítima. "É um amor tão grande, tantas pessoas do bem rezando, se colocando no lugar dos pais. É isso que tem nos sustentado”, afirmou Iara Castanheira, tia de Rodrigo.

O adolescente segue internado em estado grave desde a agressão. Nesta segunda-feira (2/2), a 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou o pedido de habeas corpus da defesa e manteve a prisão preventiva do agressor, que foi transferido para o Centro de Detenção Provisória da Papuda.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho