População pode solicitar visitas técnicas para orientações de combate a pragas

Moradores do Distrito Federal podem solicitar, por meio de canais oficiais, como o telefone 162, a inspeção ambiental para avaliação de situações relacionadas à presença de pragas no ambiente doméstico ou comercial. A fiscalização é feita pela Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), que faz visitas domiciliares em locais solicitados.
Essas visitas ambientais monitoram e abrangem o controle de mosquitos vetores de Aedes aegypti, mosquito-palha, barbeiro, borrachudo, escorpião, aranha, lagarta e lacraia. As equipes não fazem dedetização nem aplicação de inseticidas, exceto em situações específicas de água parada, quando pode haver o uso de larvicidas para impedir o desenvolvimento de mosquitos causadores da dengue. O foco das ações é na orientação e promoção da saúde.
Além das solicitações espontâneas, os agentes também atendem demandas sobre denúncias encaminhadas por outros órgãos ou pela Ouvidora. O principal objetivo das inspeções é orientar a população sobre medidas adequadas para combater as pragas. Os agentes visitam o local, observam e, se há algum problema, orientam a pessoa para que ela possa fazer adequações.
Para solicitação do serviço, telefone para o número 162 ou pela internet, por meio do site Participa.DF. Além desses canais, os núcleos regionais de vigilância ambiental das regiões administrativas também têm atendimento presencial, para as demandas da população.
