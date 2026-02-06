Mutirão do TRE-DF amplia o acesso à regularização eleitoral neste sábado (7/2)

A estimativa da iniciativa é atender a cerca de 275 mil eleitores com título cancelado e aproximadamente 148 mil sem biometria cadastrada - (crédito: | Reprodução: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Com o prazo do cadastro eleitoral aberto até 6 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) promove, neste sábado (7/2), uma ação de atendimento ao eleitor, com ampliação do funcionamento dos cartórios eleitorais e da Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), para diminuir a demanda antes do fechamento do prazo de cadastro.

A expectativa é de atender a aproximadamente 275 mil eleitores com título cancelado e cerca de 148 mil sem biometria cadastrada, o que garante o exercício do direito ao voto nas eleições gerais deste ano.

Entre as regiões administrativas, Ceilândia tem o maior índice de títulos cancelados e terá dois cartórios operando em plantão: Ceilândia Sul e Ceilândia Norte. Por outro lado, Águas Claras lidera como a localidade com o maior contingente de eleitores sem biometria, majoritariamente jovens que realizaram o alistamento no pleito anterior.

Em períodos eleitorais passados, de acordo com o TRE-DF, as forças-tarefa costumavam acontecer somente em abril ou no início de maio, o que gerava filas quilométricas devido à procura de última hora.

Cidadãos entre 15 e 18 anos estão aptos a solicitar o título, embora o registro não seja obrigatório nessa idade. No total, o órgão prevê entre 130 mil e 160 mil novas inscrições, especialmente com o reforço das mobilizações que precedem o período de votação.

Contabilizando os eleitores em situação irregular, os novos cadastros e aqueles que necessitam registrar as digitais, o tribunal projeta um fluxo de até 600 mil pessoas atendidas. A aceleração das medidas visa justamente impedir o congestionamento do sistema perto da data limite.

Em relação aos eleitores sem biometria cadastrada, a maioria são pessoas que fizeram o primeiro alistamento durante a pandemia, quando a coleta biométrica foi suspensa por motivos sanitários. Esses eleitores agora estão sendo chamados para regularizar a situação, já que a biometria precisa ser feita presencialmente nos cartórios.

Agendamento

O TRE-DF informa que é importante o cidadão fazer o agendamento por razões logísticas, para permitir o dimensionamento adequado das equipes. Ainda assim, quem comparecer sem agendamento será atendido. O agendamento pode ser feito no site do TRE-DF, na aba “Serviços”.

O tribunal também orienta que os eleitores consultem previamente a situação eleitoral pelo site. Muitas pendências podem ser resolvidas de casa, como o pagamento de multa, atualmente de R$ 3,50, ou a atualização de dados cadastrais. O cancelamento do título só ocorre após três eleições consecutivas sem voto nem justificativa.

No sábado (7/2), haverá coleta biométrica em todos os pontos abertos: dois cartórios em Ceilândia, um no Gama, um no Lago Sul e um em Sobradinho, além da Central de Atendimento ao Eleitor, que passou a concentrar atendimentos de regiões como Cruzeiro, Asa Norte e Águas Claras. O atendimento ocorrerá das 8h às 15h.

Panorama do eleitorado

O Distrito Federal tem cerca de 2.497.517 eleitores, dos quais aproximadamente 2.175.254 estão aptos a votar; ainda assim, há um volume significativo de pessoas que precisam regularizar a situação eleitoral, incluindo cerca de 148 mil eleitores sem biometria cadastrada e aproximadamente 275,5 mil com o título cancelado por ausência às urnas, falta de justificativa ou não pagamento de multas.

Confira a localização dos postos:

Plano Piloto

Central de Atendimento

SIG, Quadra 02, Lote 6 — Edifício-Sede do TRE-DF, entrada lateral

Ceilândia Norte

Cartório

QNM 12 Via NM 12A Lotes 2/4

Ceilândia Sul

Cartório

QNN 30, Área Especial J, Guariroba

Gama

Cartório

Área Especial 11 - Setor Central (Lado Leste)

Lago Sul

Cartório

SHIS, QI 13, Lote I

Sobradinho

Cartório

Quadra 7, Área Reservada nº 1