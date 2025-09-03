Central de Atendimento ao Eleitor reúne 14 zonas eleitorais em um só local

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) inaugurou, nesta quarta-feira (3/9), a Central de Atendimento ao Eleitor (CAE). O espaço representa um marco para a Justiça Eleitoral da capital, e irá centralizar os serviços de 14 das 19 zonas eleitorais em um só local. Só nas primeiras horas de funcionamento, foram realizados 23 atendimentos.

Para o presidente do TRE-DF, desembargador eleitoral Jair Soares, o momento é histórico. “Estamos vivendo um marco para prestar serviços aos eleitores do DF. A central concentrará o atendimento de 14 zonas eleitorais. Colocamos à disposição da população um ambiente moderno, em região central da cidade, com mobilidade em transporte público e tecnologia para solução rápida das demandas”, destacou.

TRE-DF inaugura a Central de Atendimento ao Eleitor com a presença de autoridades (foto: Nathália Queiroz/CB.Press)

Ele lembrou ainda do esforço coletivo de quem o antecedeu na presidência do tribunal e reforçou a importância da biometria para a justiça. “O Distrito Federal está entre os estados com maior percentual de eleitores biometrizados, atrás apenas de dois estados, o Paraná é um deles. Mas precisamos avançar, sobretudo entre os jovens que se cadastraram durante a pandemia”, pontuou.

Entre os primeiros atendimentos realizados nesta tarde, está a coleta biométrica do presidente da OAB-DF, Paulo Maurício. Ele destacou ao Correio o impacto da central para a população do DF. “O TRE amplia o acesso à cidadania, permitindo que as pessoas regularizem seus títulos e dúvidas eleitorais. É um bom exemplo de investimento na democracia, garantindo eleições limpas e eficazes”, afirmou.

O desembargador Roberval Belinati, presidente do TRE-DF no biênio 2022/2024, também participou e se emocionou ao lembrar sua trajetória. “Este é um dos momentos mais felizes dos meus 37 anos de magistratura. Essa inauguração é a soma de sonhos, ideias e projetos que atravessaram diversas administrações”, afirmou.

Central de Atendimento ao Eleitor fica ao lado da Câmara Legislativa (foto: Nathália Queiroz)

A solenidade contou com a presença da vice-governadora do DF, Celina Leão, que celebrou a democracia ao citar uma fala do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ayres Britto: “‘Deus salve a rainha’, ou salve-se quem puder”.

Servidores e cartorários também estiveram presentes e acompanharam a inauguração, que encerrou um ciclo de planejamento e abriu outro: o de modernização.

Funcionamento

Na Central, funcionarão 14 zonas eleitorais. Até o momento, já estão em funcionamento as seguintes zonas: Cruzeiro, Asa Norte e, até o fim de semana, Taguatinga Norte. As demais serão transferidas de forma escalonada até dezembro.

Em algumas zonas, o atendimento será suspenso temporariamente, visando viabilizar a mudança das instalações dos cartórios para o edifício-sede do TRE-DF, onde fica localizada a nova CAE. Assim que finalizada a suspensão de determinada zona, o atendimento começará a ser feito na Central.

Os cartórios eleitorais localizados em Sobradinho, Lago Sul, Gama, Ceilândia e Na Hora de Brasília continuam a contar com atendimento nas respectivas zonas eleitorais.

Confira as datas de interrupção dos serviços

3ª ZE: Taguatinga Norte, 1º a 5/9

9ª ZE: Guará, 8/9 a 12/9

1ª ZE: Asa Sul, 15/9 a 19/9

10ª ZE: Núcleo Bandeirante, 22/9 a 26/9

2ª ZE: Paranoá, 29/9 a 3/10

15ª ZE: Águas Claras, 6/10 a 10/10

6ª ZE: Planaltina, 13/10 a 18/10

13ª ZE: Samambaia, 20/10 a 24/10

21ª ZE: Recanto das Emas, 27/10 a 31/10

4ª ZE: Santa Maria 3/11 a 7/11

16ª ZE: Ceilândia Norte 10/11 a 14/11

8ª ZE: Ceilândia Centro 1/12 a 5/12

Serviço

A CAE funciona na sede do TRE-DF no SIG, ao lado da Câmara Legislativa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com estacionamento gratuito e acessibilidade.

No local, estarão concentrados os serviços como emissão de título, transferência de domicílio eleitoral, revisão cadastral e regularização da situação eleitoral, além de orientações aos eleitores.

O atendimento pode ser feito por agendamento prévio pelo site oficial do TRE-DF (https://www.tre-df.jus.br).

