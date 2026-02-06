Pilha de entulho pega fogo dentro de escola em construção em Ceilândia

Pilha de madeira estava dentro de uma escola em construção - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Por volta das 20h desta sexta-feira (6/2), uma pilha de madeira pegou fogo dentro de uma escola em construção no Sol Nascente, em Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) empregou técnicas para extinguir as chamas de forma rápida. Após a primeira manobra, os militares fizeram o revolvimento do material para evitar que as chamas recomeçassem.

Segundo a corporação, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. As causas do incêndio



