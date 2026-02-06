Residência de madeira pega fogo na Asa Sul; ninguém fica ferido

Um barraco de madeira pegou fogo por volta das 19h desta sexta-feira (6/2) nas proximidades da Unieuro, atrás da Estação de Tratamento de Resíduos do SLU, na Asa Sul.
Ao chegarem no local, os bombeiros perceberam o grande nível de fumaça proveniente do incêndio. Os militares utilizaram uma linha de mangueira para cessar o incêndio e evitar que as chamas se espalhassem para os lugares próximos.
Segundo a corporação, buscas foram feitas por possíveis vítimas, entretanto, ninguém vivo ou morto foi encontrado. O Proprietário da construção também não foi localizado
postado em 06/02/2026 23:32