InícioCidades DF
Incêndio

Residência de madeira pega fogo na Asa Sul; ninguém fica ferido

Bombeiros apagaram o fogo nas proximidades da Unieuro. Apesar da grande quantidade de fumaça, não houve vítimas.

Barraco de madeira ficou destruído após o incêndio - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Barraco de madeira ficou destruído após o incêndio - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Um barraco de madeira pegou fogo por volta das 19h desta sexta-feira (6/2) nas proximidades da Unieuro, atrás da Estação de Tratamento de Resíduos do SLU, na Asa Sul. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao chegarem no local, os bombeiros perceberam o grande nível de fumaça proveniente do incêndio. Os militares utilizaram uma linha de mangueira para cessar o incêndio e evitar que as chamas se espalhassem para os lugares próximos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a corporação, buscas foram feitas por possíveis vítimas, entretanto, ninguém vivo ou morto foi encontrado. O Proprietário da construção também não foi localizado

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 06/02/2026 23:32
SIGA
x