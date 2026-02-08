InícioCidades DF
VIOLÊNCIA

Comoção: família e amigos se despedem de adolescente morto após espancamento

Rodrigo Castanheira, de 16 anos, estava internado há mais de duas semanas; agressor está preso na Papuda

Na tarde deste domingo (8/2), familiares e amigos se reunem para se despedir de Rodrigo Castanheira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Na tarde deste domingo (8/2), familiares e amigos se reúnem para despedida de Rodrigo Castanheira, assassinado por Pedro Turra após ser espancado na saída de uma festa. A cerimônia ocorre na Igreja Batista Capital, no Lago Sul, e é restrita a pessoas mais próximas à família. Nesse momento, o movimento de carros é intenso na portaria do espaço.

O caso

Rodrigo Castanheira morreu após permanecer 16 dias internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Brasília. O adolescente foi agredido pelo ex-piloto Pedro Turra, de 19 anos, na madrugada de 23 de janeiro, em Vicente Pires. Imagens registradas por testemunhas mostraram a violência dos ataques, que resultaram em um traumatismo craniano severo. O caso, que inicialmente era investigado como lesão corporal gravíssima, deve ter a tipificação revista pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.

O agressor chegou a ser preso em flagrante no dia do crime, mas foi liberado após o pagamento de fiança. Diante da repercussão e da gravidade dos fatos, a Justiça decretou sua prisão preventiva, e ele segue detido em uma cela individual no Complexo Penitenciário da Papuda.

A investigação agora apura a participação de um segundo jovem, que teria incentivado o ataque por motivos de ciúmes, configurando uma possível emboscada planejada contra o adolescente.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 08/02/2026 14:23 / atualizado em 08/02/2026 14:48
