Rodrigo Castanheira será velado e sepultado neste domingo (8/2)

O velório de Rodrigo Castanheira, adolescente agredido por Pedro Turra no dia 23 de janeiro, será neste domingo (8/2), às 14h, na Igreja Batista Capital no Lago Sul. O sepultamento do jovem será às 17h no cemitério Campo da Esperança, da Asa Sul. O adolescente de 16 anos estava internado há mais de duas semanas após sofrer um traumatismo craniano causado por uma briga com Pedro Turra, de 19 anos.

No dia 23 de janeiro, Rodrigo foi brutalmente agredido por Pedro Turra na saída de uma festa, sofrendo um traumatismo craniano severo. O agressor foi preso em flagrante no mesmo dia, mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil.

Em 29 de janeiro, pela gravidade do estado de saúde de Rodrigo e risco à ordem pública, o Ministério Público decretou a prisão preventiva de Turra, que atualmente está na Papuda. Após a morte de Rodrigo, as autoridades iniciam o processo de revisão da tipificação do crime, que deve passar de lesão corporal gravíssima para homicídio.